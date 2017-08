'Neymar zal dit iconische rugnummer dragen bij PSG'

PSG en Barcelona lijken weldra voor de grootste transfer in de geschiedenis te zorgen. Nu Neymar afscheid heeft genomen van Barça, lijkt het een kwestie van tijd vooraleer hij effectief zijn handtekening zet in Parijs.



Intussen lijkt zijn rugnummer al bekend te zijn. Het Engelse dagblad The Sun meent namelijk te weten dat hij het shirt met nummer 10 zal dragen. Dat behoort momenteel toe aan Javier Pastore. Wat dit wil zeggen over de toekomst van de Argentijn, is momenteel niet bekend. Mogelijk dringt een vertrek zich wel op.



Het rugnummer 10 werd net zoals bij vele andere teams ook bij PSG door vele iconische spelers gedragen. Ronaldinho is misschien wel de meest tot verbeelding sprekende naam in dit rijtje. Niet in het minst voor Neymar zelf. Ook clublegende Jay-Jay Okocha en Zlatan Ibrahimovic droegen dit rugnummer bij PSG.