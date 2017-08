Pechvogel bij Feyenoord: "Voor hem een persoonlijk drama"

Er werd even getwijfeld of Brad Jones zijn basisplaats zou kunnen gaan behouden met Kenneth Vermeer als concurrent, maar laatstgenoemde is nu twee maanden uit de running door een nieuwe achillespeesblessure.



Hierdoor lijkt Jones de eerste goalie te blijven, ook komend seizoen. "Er zijn altijd wel ergere dingen op de wereld, maar voor Kenneth Vermeer is dit een persoonlijk drama", reageert clubwatcher Martijn Krabbendam van VI.



"Vorig jaar was het een langere blessure, nu iets korter. Maar intussen gaat Brad Jones wel gewoon z’n wedstrijden keepen. Je weet hoe het gaat in de voetbalwereld: als een keeper het goed doet is er geen enkele reden om te wisselen. En juist nu de keuze op een keeper gemaakt moest worden overkomt dit Vermeer."



Krabbendam sluit niet uit dat de oud-Ajacied anders de strijd had gewonnen. "Ik had het idee dat de keuze van Gio juist meer naar hem neigde. Dat denk ik omdat hij tegen Real Sociedad onder de lat stond, een week voor Vitesse-thuis. Normaal gesproken ga je dan niet van keeper wisselen. Ook is hij wat jonger, heeft een langer contract en een bepaalde waarde."



Voor Vermeer is het pure pech, meer niet. "Een achillespees blessure, zoals dat vorig jaar gebeurde, schiet er gewoon in. Dat kun je niet vermijden. Als dat nu twee keer achter elkaar gebeurt kun je gewoon spreken van pech. Hij heeft op een speciale manier getraind. Hij is er ook voor naar België gegaan. Vermeer heeft hard gewerkt aan z’n herstel en maakt een uitstekende indruk tegen Real Sociedad."