Götze: "Met Bosz kan alles gebeuren"

De voorbereiding voor Borussia Dortmund lijkt met het oog op de oefenresultaten allerminst hoopgevend. Toch is Mario Götze, middenvelder van de club, positief over trainer Peter Bosz en zijn team.



"Ik ben na de eerste maand positief verrast door de trainer en zijn team. Met Bosz kan alles gebeuren, in positieve zin. Ik ben heel blij dat hij hier is", vertelt Götze in de Kicker.



Van Espanyol en Atalanta Bergamo werd verloren op trainingskamp, maar toch gelooft Götze erin dat Dortmund dit seizoen kan afrekenen met Bayern München. "We hebben een elftal meet heel veel kwaliteit. Ik ben vol vertrouwen."





Peter Bosz on Mario Gotze: "He is very open & has a very good philosophy. His ideas are an advantage for us and we will have fun with him." pic.twitter.com/hHmuExJ0mU