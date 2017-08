De 11 namen bij Ajax en OGC Nice: Op naar de CL!

Ajax gaat vanavond proberen de prima uitgangspositie uit de 1-1 uitremise om te zetten in een ticket voor de volgende ronde van de Champions League-kwalificatie. Dit gaan de Amsterdammers met dezelfde elf doen als vorige week in Frankrijk.



David Neres zit dus weer op de bank: Justin Kluivert en Amin Younes krijgen de voorkeur. Mitchell Dijks zit nu wel op de bank: vorige week ontbrak hij nog op het wedstrijdformulier.



Bij OGC Nice vervangt Pléa zoals verwacht de geblesseerde Mario Balotelli in de spits.



De aftrap is om 20:45 uur.



De opstellingen:





Voici le 11 concocté par Lucien Favre pour défier l'@AFCAjax dans son antre ce soir.

Issa Nissa ! 👊🔵⚫️#AjaxOGCN pic.twitter.com/q6gfmdhwyg — OGC Nice (@ogcnice) 2 augustus 2017