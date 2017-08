Cocu maakt flinke ommezwaai na kritiek: "Wij gaan ons plaatsen"

Hij kreeg de afgelopen tijd veel kritiek om zijn voorzichtige uitspraken, bijvoorbeeld het ontkennen van een 'blamage' na de thuisnederlaag tegen NK Osjiek. Nu is Phillip Cocu een stuk strijdvaardiger.



Hij zegt vanavond op de persconferentie in Kroatië dat hij geen twijfels kent. "Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren", wordt hij geciteerd door Voetbal International. Er moet een 0-1 nederlaag goedgemaakt worden in Osjiek. "Het is belangrijk dat we de wedstrijd hetzelfde benaderen als onze tegenstander. Ik verwacht niet dat zij anders spelen dan vorige week."



"We hebben vertrouwen en een hoop kwaliteit in het team. We moeten morgen op ons best zijn", vervolgt Cocu, die van de bakken kritiek geen last heeft naar eigen zeggen. "Als je bij een club als PSV speelt, zijn er weinig wedstrijden waar geen druk op staat. Daar moet je mee om kunnen gaan."



Doelman Jeroen Zoet vult aan: "We moeten ons goed instellen en voorbereiden op de hitte, zodat we weten wat ons te wachten staat. We weten dat we beter kunnen en moeten. Als PSV zijnde ben je verplicht Europees te spelen."