Munsterman: "We werden er om verketterd en uitgelachen"

FC Twente mag gezien worden als de grondlegger van het grote vrouwenvoetbal in Nederland. Voormalig preses Joop Munsterman weet nog dat de reacties destijds allerminst positief waren.



"Sterker nog, we werden verketterd en erom uitgelachen. Ik zei: 'hoe mooi zou het zijn als Nederland, of anders Duitsland gezien ons achterland, bij de laatste vier zou komen?'. Ik werd aangekeken alsof ik niet goed was", blikt Munsterman terug in De Telegraaf.



"Voor de gemeente hebben we een heel rapport geschreven. We moesten ze echt overtuigen. Mensen dachten dat het stadion halfleeg zou blijven. Terwijl er bij de vrouwen Champions League-wedstrijd van FC Twente tegen FC Barcelona al 15.000 mensen zaten. En kijk nu eens. Dit zet Enschede op de kaart. Ook de economie profiteert ervan. Het is grappig om te zien dat er nu mensen vooraan staan te juichen, die het eerst niets vonden."



Nu haalt hij zijn gelijk, want de Oranje Leeuwinnen spelen morgen de halve finale van het EK. "Ik ken al die meiden. Er hebben er zoveel bij FC Twente gespeeld, of ze spelen er nog. Shanice van de Sanden, Anouk Dekker, Sari van Veenendaal, noem maar op. Ze kwamen bij me over de vloer. Veel speelsters hebben me rechtstreeks of via Marthe berichten gestuurd. Dat ze het zo mooi vinden om nu in Enschede te spelen. Ik gun het die meiden enorm. En een finale van Oranje in Enschede, dat zou natuurlijk geweldig zijn", aldus Munsterman tot slot.