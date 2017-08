EA Sports maakt FIFA-fans gek met WAANZINNIGE kaart

De release van FIFA 2018 komt steeds dichterbij. Tot die tijd zullen er telkens nieuwe 'icon-spelers' bekend worden gemaakt. Deze zijn, in de komende editie ook voor het eerst op de Playstation, te verkrijgen zijn in pakketjes op het speltype Ultimate Team.



Onder meer Ronaldinho en Thierry Henry werden al onthuld. Onlangs was het ook de beurt aan de Argentijnse legende Maradona. Hij krijgt een rating van maar liefst 95, en zijn statistieken maken de FIFA-liefhebbers compleet gek. Vooral zijn dribbel en balbeheersing vallen op.



"Eén van de meest begaafde voetballers. Maradona was een gevreesde dribbelaar die iedere verdediger kon laten verdwalen", schrijft EA bij de uitleg over de statistieken op de nu al heroïsche kaart.





95 ICON Maradona confirmed. First look at #FIFA18 gameplay plus everything #FUT on Aug 1! Details: https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/zjBw10IrnT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 juli 2017