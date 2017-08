'Alleen dit weerhoudt Sneijder nog van zijn nieuwe club'

Middenvelder Wesley Sneijder was even in beeld bij de Eredivisie-club FC Utrecht, maar de kleine spelmaker is in het aankomende seizoen niet te bewonderen in de Galgenwaard in de Domstad van Nederland. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het er wél in zit dat Sneijder na de zomer voor OGC Nice speelt.



Het medium stelt namelijk: "Van alle clubs die tot nu toe aanklopten bij Wesley Sneijder, is OGC Nice veruit de interessantste. De Franse clubleiding is morgen in Nederland, in de aanloop naar de return tegen Ajax in de voorronde van de Champions League. Dan praat men verder met het management van de voetballer, die nu ruim twee weken transfervrij is."



Update 18:12 uur

Het speculeren duurt inmiddels al wekenlang, maar naar verwachting gaat Wesley Sneijder deze zomer bij OGC Nice tekenen. Volgens Voetbal International is er nog één knoop die doorgehakt moet worden. "Nice is al twee maanden bezig om een andere aanvallende middenvelder in te lijven: Omar Abdulrahman van Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 25-jarige nummer 10 is de grote ster van de nationale ploeg van de Emiraten en werd afgelopen seizoen gekozen tot beste speler van Azië", schrijft VI.



Nu raakt het geduld bij de Fransen echter op, en daarom is er een deadline gesteld Als die niet wordt gehaald in de onderhandelingen met Al Ain, wordt er overgeschakeld naar Sneijder. En dan kan het snel gaan, want de Nederlander zelf staat open voor de Ajax-opponent van vanavond.





📰 Wesley Sneijder held positive transfer talks with OGC Nice on Tuesday. However, Omar Abdulrahman remains the French side's prime target. pic.twitter.com/7IsWYIXnL4 — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 2 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.