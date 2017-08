'Van Dijk zet club nog verder onder druk: climax nadert'

Virgil van Dijk werd afgelopen seizoen benoemd tot aanvoerder van Southampton. Een mooie eer, maar uitgerekend daarna ging het mis: de Oranje-international raakte geblesseerd en wil nu bovendien een transfer afdwingen.



Van Dijk heeft zijn intentie kenbaar gemaakt en traint nu apart. "Van Dijk is niet betrokken bij het team omdat hij er mentaal niet 100 procent bij is", legt manager Mauricio Pellegrino uit aan de BBC. "Ik moet kunnen werken met een speler die er 100 procent mee bezig is om te verdedigen voor Southampton."



"Ik heb tegen hem moeten zeggen: 'Als je er niet bij betrokken wil worden omdat het niet goed voelt, dan moet je voor nu apart trainen'", aldus de coach. Van Dijk zelf wil vooral naar Liverpool, al maakte die club eerder duidelijk te zijn afgehaakt na onzorgvuldig handelen.



Update 18:01 uur

The Liverpool Echo meldt vandaag dat Virgil van Dijk nog altijd voor zichzelf traint. De Nederlander is nadrukkelijk op zoek naar de uitgang en wil een vertrek naar Liverpool forceren.



Dat leverde hem al bakken kritiek op, maar de oud-speler van FC Groningen blijft dus volhouden. Verwacht wordt dat er spoedig een knoop wordt doorgehakt, want de competitie begint in Engeland al over anderhalve week.





Vlg. Britse media blijven Virgil van Dijk en Southampton op ramkoers. Gesprek geen soelaas. Van Dijk moet solo blijven trainen. Good luck! — Sport in Stad (@sportinstad) 2 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.