"Zo goed als zeker dat Cocu deze spelers laat starten morgen"

Na de zeer verrassende 0-1 thuisnederlaag tegen NK Osjiek wordt het voor Phillip Cocu en zijn mannen bij PSV nog een hels karwei om de Europa League te halen.



Morgen is de return, in Kroatië. Vermoedelijk gaat de coach sleutelen aan zijn basisformatie, zo meldt ook De Telegraaf. "PSV oefende tijdens de laatste training in Eindhoven op meerdere varianten, maar het is zo goed als zeker dat Cocu morgen zijn grote aankopen laat starten. Lozano (acht miljoen) en Luckassen (vijf miljoen) zaten bij het treffen in het Philips Stadion nog op de bank. Alleen Lozano viel in de slotfase in. Luckassen zag hoe het centrale duo worstelde", schrijft de krant.



Daniel Schwaab lijkt het kind van de rekening te worden betreft Luckassen. Verder wordt verwacht dat Davy Pröpper ten koste van Bart Ramselaar terugkeert aan de aftrap, en dat Luuk de Jong ook geslachtofferd wordt. Jurgen Locadia wordt dan de spits, Lozano start als flankspeler voorin.