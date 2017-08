BREAKING: Bijzonder slecht nieuws voor Vermeer en Feyenoord

Kenneth Vermeer is minimaal twee maanden uitgeschakeld. De 31-jarige doelman liep woensdagochtend tijdens de training een peesblessure op aan zijn rechterhand. Dat meldt Feyenoord woensdagmiddag via de officiële kanalen.



Het is de tweede keer in twee seizoenen dat Vermeer in de voorbereiding een blessure oploopt. Vorig jaar stond hij tijdens de eerste seizoenshelft langs de kant vanwege een gescheurde achillespees. Toen werd Brad Jones als vervanger gehaald en Vermeer kreeg de Australiër sindsdien niet meer uit de basis.



Dit seizoen hoopte Vermeer weer eerste keeper te kunnen worden, maar daar moet hij dus even geduld mee hebben.





