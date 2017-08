Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag) is samen met Sergio Padt (FC Groningen) en Morten Thorsby (sc Heerenveen) genomineerd voor Maatschappelijk Speler van het Jaar. Daar is de mandekker van ADO trots op.



"Ik ben maar een simpele jongen van de stad, voel me niet bijzonder. In het begin besefte ik ook niet dat ik een voorbeeldfunctie had", zegt Beugelsdijk in De Telegraaf. "Maar als ik op scholen spreek zie ik kinderen echt stil worden, luisteren en dingen van me aannemen. Alleen al door aanwezig te zijn, kan ik blijkbaar een verschil maken."



Beugelsdijk is blij dat hij nu een andere kant van zichzelf kan laten zien. "Mensen hebben vaak een bepaald beeld van mij. Ze zien me in een wedstrijd kaarten krijgen of horen een interview waarin ik heel uitbundig ben en denken: die gozer is knettergek. Maar ze vergeten dat ik búiten de lijnen een ander mens ben."