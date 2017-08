Kroos onder de indruk: 'Zidane lijkt wel een Duitser'

Real Madrid heeft met het winnen van de landstitel en de Champions League natuurlijk een fantastisch seizoen achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat De Koninklijke het nu lekker rustig aan doet.



Middenvelder Toni Kroos is onder de indruk van trainer Zinedine Zidane. "We werken allemaal erg hard. Zidane lijkt soms wel een Duitser kijkend naar de manier waarop hij ons laat werken", deelde Kroos een compliment uit.



"Hij geeft altijd aan dat hij het harde werk vertaald wil zien worden in de wedstrijden", vervolgde de international van Duitsland in gesprek met Marca. "Het is belangrijk dat we ons goed voorbereiden op de komende wedstrijden. Ik voel me steeds beter en kijk uit naar het nieuwe seizoen."