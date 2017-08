'Wij wilden Neymar kopen, maar helaas was PSG ons voor'

Zenit Sint-Petersburg verdedigt donderdagavond een 0-2 voorsprong tegen het Israëlische Bnej Jehoeda. Trainer Roberto Mancini lijkt geen zenuwen te hebben voor de confrontatie in de derde voorronde Europa League. Er kon zelfs een grapje over de aanstaande megatransfer Neymar van af.



Op de clubwebsite vertelde Mancini waarom de club zoveel Argentijnen gekocht heeft. "Dat is niet raar. Er lopen in heel Latijns Amerika veel getalenteerde spelers rond. Ook veel goede Brazilianen. We wilden Neymar kopen, maar helaas was PSG ons voor", grapte de Italiaanse oefenmeester.





Roberto Mancini: "We also wanted to buy Neymar but unfortunately PSG beat us to him." Full #UEL briefing on https://t.co/bf7ILb2BOG soon! — FC Zenit in English (@fczenit_en) August 2, 2017