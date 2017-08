Mertens spreekt zich uit over eventuele terugkeer

Dries Mertens speelt al zeer lang in het buitenland en de Rode Duivel heeft zich uitgelaten over een eventuele terugkeer naar België. In de jeugd speelde hij onder meer in Leuven, Anderlecht en Gent.



"De Serie A heeft me verleid. Het voetbal en de levensstijl passen bij mij. Telkens als ik naar België terugkeer, merk ik dat ik het steeds moeilijker krijg om aan het klimaat te wennen. Ik ben onlangs dertig geworden, een leeftijd waarop je toch eens stilstaat bij de toekomst", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.



Een terugkeer naar België zit er wel in. "Zal ik na mijn voetbalcarrière permanent terugkeren naar België? Ik ben al van mijn achttiende weg van huis. Mijn broer heeft twee kindjes ondertussen, die ik veel te weinig zie. Natuurlijk mis ik mijn familie, mijn roots… de frietjes. Maar die zon en het leven aan zee, dat zou ik óók missen."