TRANSFERUURTJE: Veerman, Sneijder, Neymar, Lemar, Costa

Nederland:



sc Heerenveen en FC Utrecht zijn nog steeds niet akkoord over de overgang van Henk Veerman en het is nog maar de vraag of dat überhaupt wel gaat lukken. Hoewel het verschil tussen vraag en aanbod naar verluidt slechts een ton is, zitten de onderhandelingen volgens Gerry Hamstra muurvast.







Wesley Sneijder heeft een nieuwe club in het vizier. De spelbepaler werd al nadrukkelijk gelinkt aan FC Utrecht, Nice en clubs in de Verenigde Staten. Nu lijkt hij terug te kunnen keren naar Italië. Italiaanse media maken melding dat de 33-jarige op weg terug is naar Italië. Hij kan aansluiten bij Sampdoria.



Buitenland:



FC Barcelona werkte woensdagochtend een training af, maar deed dat zonder Neymar. De Braziliaan kreeg toestemming op de training te laten schieten en dus is zijn transfer naar Paris Saint-Germain weer een stukje dichterbij. Barça maakt alleen melding van het feit dat de Braziliaan op de training ontbrak, maar volgens diverse Spaanse media heeft de aanvaller ook al afscheid genomen van zijn ploeggenoten.







Neymar staat op het punt om voor een monstersom bij PSG aan de slag te gaan. Als vervanger zou FC Barcelona dan weer mikken op Philippe Coutinho. Liverpool FC wil zijn Braziliaanse spelmaker weliswaar niet laten gaan, maar Barça lijkt bereid om diep in de buidel te tasten en ook de speler zelf zou zijn zinnen op een transfer hebben gezet. Coach Jürgen Klopp liet alvast verstaan dat Coutinho best nog even op Anfield blijft, maar zou wel naar een mogelijke opvolger uitkijken. Zo meldt The Sun dat Liverpool een poging gaat ondernemen om Thomas Lemar binnen te halen indien Coutinho vertrekt.



Het is algemeen bekend dat de Spaanse spits Diego Costa voor een vertrek bij zijn werkgever Chelsea staat. De goalgetter kan niet door één deur met zijn oefenmeester Antonio Conte en bovendien hebben de Blues in de persoon van Alvaro Morata al een vervanger binnengehaald. Ook Costa weet binnenkort waar hij aan toe is.

