Barça traint zonder Neymar, Braziliaan neemt afscheid

FC Barcelona werkte woensdagochtend een training af, maar deed dat zonder Neymar. De Braziliaan kreeg toestemming op de training te laten schieten en dus is zijn transfer naar Paris Saint-Germain weer een stukje dichterbij.



Barça maakt alleen melding van het feit dat de Braziliaan op de training ontbrak, maar volgens diverse Spaanse media heeft de aanvaller ook al afscheid genomen van zijn ploeggenoten. Lang duurde dat niet, want Neymar zou na 45 minuten alweer vertrokken zijn.





