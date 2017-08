PSV begon allesbehalve vlekkeloos aan het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren verloren in de voorronde van de Europa League met 0-1 tegen Osijek. Marco van Ginkel maakt zich echter geen zorgen, zo gaf hij te kennen aan het Algemeen Dagblad.



"We zijn ons bewust van de situatie en als het goed is, is iedereen ook wakker geschud. We moeten onszelf alleen niet in de put praten. Er is gesproken over een valse start en geen blamage. In de wedstrijd zaten ook goede dingen. Er waren genoeg kansen, maar we hebben ze niet benut en dat zal in Kroatïe toch echt beter moeten", vertelde de middenvelder.



Voor PSV is het nu van groot belang om op bezoek bij Osijek wel een goed resultaat te boeken. "We moeten ons plaatsen en gaan er alles aan doen om daar de zaak om te draaien. Dat vertrouwen mogen en moeten we op basis van de vorige wedstrijd ook hebben."