'Had hij kans om naar Ajax, Feyenoord of PSV te gaan?'

Rick van Drongelen heeft een gigantische stap gemaakt. De achttienjarige speler laat Sparta Rotterdam achter zich om te verhuizen naar Duitsland. Daar heeft hij een contract getekend bij Hamburger SV, dat hem direct voor vijf seizoenen aan de club bindt. Khalid Boulahrouz spreekt over de transfer van de verdediger.



Ook Boulahrouz bewandelde eerder de weg naar de Bundesliga. "De vraag die in zijn geval meespeelt is: had Rick kans om naar Ajax, Feyenoord of PSV te gaan? Als dat niet het geval is, vind ik zijn beslissing om van Sparta naar HSV te gaan een goede", zo gaf de oud-voetballer te kennen in gesprek met De Telegraaf.



"Ik had destijds geen andere optie in Nederland. Een dag voor het sluiten van de transfermarkt klopte HSV opeens aan en was het ‘ja of nee’. Ik had geen keuze", vervolgde Boulahrouz. "Als je ziet waar Rick nu vandaan komt, dan gaat hij van een kleinere club naar een gigant in Duitsland. HSV is gewoon een slapende reus."