Lastpak Larsson is in genade aangenomen bij sc Heerenveen

Bij iedere transferperiode heeft Sam Larsson dwarsgelegen, maar nu de Zweed nog altijd niet is verkocht heeft sc Heerenveen hem toch weer in genade aangenomen.



Woensdag zal hij weer op de training verschijnen, nadat hij zich de afgelopen periode als een lastpak gedroeg. Zo wilde hij niet op de teamfoto, ontbrak op de fandag en tijdens het trainingskamp in Oostenrijk.



Technisch manager Gerry Hamstra legt aan de Leeuwarder Courant uit dat er een boete is uitgedeeld en Larsson nu weer wordt verwacht op de training. Ondertussen zou de club al een akkoord hebben met Celta de Vigo, maar van een definitieve transfer is nog altijd geen sprake.