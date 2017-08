Verdediger lijkt op tijd fit voor duel met Feyenoord

De verwachting is dat Hidde ter Avest toch kan spelen in de eerste wedstrijd van het seizoen. De verdediger raakte afgelopen weekend geblesseerd in de oefenwedstrijd van FC Twente tegen Bristol City.



De wedstrijd met de Engelse formatie werd met 2-0 gewonnen, maar Ter Avest greep in het duel naar zijn knie. Hij werd direct gewisseld en stond zodoende slechts een kwartier binnen de lijnen. Inmiddels is hij onderzocht en lijkt het mee te vallen.



Volgens Twente Insite gaat het om een lichte kneuzing aan zijn onderbeen. De verwachting is dan ook dat hij de eerste wedstrijd in de Eredivisie van over ruim een week tegen Feyenoord gaat halen. Wel zal hij individueel trainen.