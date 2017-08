FC Twente heeft Franse verdediger op proef

FC Twente heeft Jérémy Corinus deze week op proef. De Franse verdediger mag zich in eerste instantie bewijzen bij het beloftenteam, dat uit gaat komen in de Derde Divisie.



De Fransman blijkt vrijdag al minuten te hebben gemaakt in de besloten oefenwedstrijd tegen Plymouth Argyle, zo meldt Twente Insite. Dinsdag was hij opnieuw van de partij, ditmaal tegen de Peter Barendse Academy.



De bijna 1.90 meter lang verdediger kan het beste uit de voeten als rechtervleugelverdediger. Hij komt uit de jeugd van Bordeaux en is twintig jaar oud. Ook kan hij in het centrum uit de voeten en is gescout door Orlando Engelaar.