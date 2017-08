Neymar-soap: Geland in Europa en klaar voor ochtendtraining

Het volgende hoofdstuk in de Neymar-soap staat op het punt om te worden geschreven. De Braziliaan was voor pr-campagnes op pad, maar is vanavond weer vanuit Dubai in Barcelona.



Volgens de AS is Neymar om vijf voor negen geland. Daar aangekomen wilde hij de pers niet te woord staan. Wel werd hij gefilmd bij het ophalen van zijn koffers. En nu moet hij snel naar bed, want woensdagochtend wordt hij op het trainingsveld verwacht.



Om half tien staat er een oefensessie gepland onder leiding van coach Ernesto Valverde. Daarmee lijkt de transfer naar Paris Saint-Germain weer enige vertraging te hebben opgelopen, nadat hij twee dagen vrijaf heeft gehad. In Dubai zou hij eerst medisch worden gekeurd, maar dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn.