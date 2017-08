Liverpool bezorgt Bayern München een pijnlijke flater

Bayern München is nog lang niet in goede vorm. De Duitse grootmacht moet in het weekend aantreden tegen Borussia Dortmund voor de Super Cup, maar is door Liverpool stukgespeeld.



Op de Audi Cup in München werd het liefst 0-3 voor de Engelse ploeg. Bij Bayern liet coach Carlo Ancelotti nog geen plaats vrij voor Arjen Robben. Hij miste de trip naar Azië door een blessure, maar ook nu kreeg hij nog geen minuten. Ook Jerome Boateng, Arturo Vidal en Joshua Kimmich stonden niet in de basis.



Het zorgde voor een dramatisch optreden van een in de voorbereiding toch al zeer wankel Bayern. Sadio Mané maakte 0-1 na balverlies van James Rodriguez. Manuel Neuer ontbrak ook door een blessure, al wist zijn vervanger Sven Ulreich nog veel weerwerk te bieden. Toch werd het 0-3 via Mohamed Salah en Daniel Sturridge. Sturridge raakte overigens geblesseerd bij zijn treffer.