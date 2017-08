"Je wilt dat Sneijder en Van Dijk zo snel mogelijk klaar zijn"

Ruud Gullit begint zich wat zorgen te maken. De assistent-bondscoach van Oranje ziet een aantal sleutelspelers nog druk bezig met een transfer. En dat terwijl ze over een maand moeten voetballen tegen Frankrijk.



"Je zit te wachten waar Wesley Sneijder naartoe gaat. Wat gaat Virgil van Dijk doen? Je wilt dat dat soort dingen zo snel mogelijk klaar zijn, want in de periode dat het Nederlands elftal speelt, is die transfermarkt nog steeds open",vertelt Gullit aan Voetbal International.



"Je wilt niet hebben dat een speler nog bezig is met een transfer als we tegen Frankrijk moeten." Het duel met Frankrijk is uitgerekend op de laatste dag dat de transfermarkt nog open is. Dat kan dus voor mogelijke chaos gaan zorgen.