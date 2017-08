Eerste Nederlander al uitgeschakeld op weg naar Champions League

Voor Jeremy de Nooijer is de droom om Champions League te gaan spelen alweer vervlogen. In de derde voorronde richting het miljoenenbal ging hij onderuit met Sheriff Tiraspol. En dat na een goede uitgangspositie tegen FK Qarabag.



De kampioen van Moldavië had in Azerbeijdzjan de nul gehouden, maar op eigen veld ging het mis. Qarabag scoorde twee keer, waardoor de benutte penalty van de thuisploeg vele te laat kwam.



Op dat moment stond De Nooijer overigens al niet meer in het veld. De voormalig middenvelder van Sparta Rotterdam en het Bulgaarse Levski Sofia werd na een uur gewisseld. Hij speelt sinds dit seizoen in Moldavië.