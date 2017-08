'Sneijder staat pardoes voor terugkeer naar Italië'

Wesley Sneijder heeft een nieuwe club in het vizier. De spelbepaler werd al nadrukkelijk gelinkt aan FC Utrecht, Nice en clubs in de Verenigde Staten. Nu lijkt hij terug te kunnen keren naar Italië.



Bij Internazionale vierde de middenvelder grote successen, zo won hij de Champions League onder José Mourinho. Het slot was echter moeizaam toen de club hem wilde verkopen en kwam Sneijder uiteindelijk bij Galatasaray terecht. Daar heeft hij zijn contract ingeleverd.



Italiaanse media maken nu melding dat de 33-jarige op weg terug is naar Italië. Hij kan aansluiten bij Sampdoria. In een eerste stadium zo ook Bologna interesse hebben getoond.