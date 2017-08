'Komst Neymar eist tol: deze drie PSG-sterren moeten weg'

Indien de transfer van Neymar naar PSG daadwerkelijk wordt afgerond, moeten de Parijzenaars enkele spelers zien te lossen. Zo niet, zouden ze in de problemen komen met de Financial Fair Play.



Dat beweert Het Nieuwsblad. Zij menen ook te weten wie er mag en/of moet vertrekken. Eerste naam op het lijstje zou die van Serge Aurier zijn. Geen wonder, want met Dani Alves en Rode Duivel Thomas Meunier beschikt de club al over twee rechter vleugelverdedigers. Voor Aurier zou Man Utd naar verluidt een serieuze optie zijn.



Ook Angel Di Maria zou alweer mogen beschikken bij PSG. Hij is nog maar twee seizoenen actief in de Franse hoofdstad. Hij zou mogelijk worden betrokken in de deal met Neymar en aan Barcelona worden overgelaten. Daarnaast meldt de krant dat ook Blaise Matuidi andere oorden mag opzoeken. Juventus wordt hardnekkig aan de Franse middenvelder gelinkt.

