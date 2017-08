'Vertrekt Coutinho, dan haalt Liverpool deze ster'

De zomerse transfermarkt is haar laatste maand ingegaan, maar er mag nog heel wat spektakel verwacht worden. Zo staat Neymar op punt om voor een monstersom bij PSG aan de slag te gaan. Als vervanger zou FC Barcelona dan weer mikken op Philippe Coutinho.



Liverpool FC wil zijn Braziliaanse spelmaker weliswaar niet laten gaan, maar Barça lijkt bereid om diep in de buidel te tasten en ook de speler zelf zou zijn zinnen op een transfer hebben gezet. Coach Jürgen Klopp liet alvast verstaan dat Coutinho best nog even op Anfield blijft, maar zou wel naar een mogelijke opvolger uitkijken.



Zo meldt The Sun dat Liverpool een poging gaat ondernemen om Thomas Lemar binnen te halen indien Coutinho vertrekt. De Fransman brak vorig seizoen helemaal door bij AS Monaco en is inmiddels ook international. Naast Liverpool trekt vooral Arsenal FC aan zijn mouw.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.