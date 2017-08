Opponent spreekt zich richting 'Ajax' uit over Sneijder-interesse

Ajax neemt het morgen op tegen OGC Nice. De Fransen werden vandaag plots gelinkt aan uitgerekend Wesley Sneijder, die clubloos is na zijn contractontbinding bij Galatasaray.



Tijdens de persconferentie in Amsterdam vandaag reageerde Nice-trainer Lucien Favre op de berichten over Sneijder. "Sneijder is een heel goede speler, daar is geen twijfel over. De transfermarkt is nog open tot en met 31 augustus dus we zullen zien of we nog wat gaan doen op dat gebied", zegt Favre nog ietwat voorzichtig. Samir Nasri, die weg mag bij Manchester City, wordt als alternatief voor Sneijder aan Nice gelinkt.



Verder onthulde de coach dat de Ajax-verdedigers te maken gaan krijgen met Alassane Pléa als spits, omdat Mario Balotelli geblesseerd is. "Dat hij er niet bij is, is jammer voor de ploeg en voor hem. Maar Pléa kan hem op een waardige manier vervangen, ook al is hij lang geblesseerd geweest."