OFFICIEEL: Willem II shopt bij Wolfsburg voor aanvaller

Na een succesvolle proefperiode heeft Willem II vandaag definitief de huurtransfer van Ismail Azzaoui afgerond. De Belgische flankspeler wordt voor één seizoen overgenomen van VfL Wolfsburg, waar Nederlander Andries Jonker de hoofdtrainer is.



In Duitsland wist hij nog niet door te breken, mede door een zware kruisbandblessure. "Maar dat is alweer even geleden. Ik train nu zo’n twee weken bij Willem II mee en dat gaat iedere dag beter. Ik wil iedere training sterker worden en kijk er ontzettend naar uit om aan de competitie te beginnen", reageert Azzaoui op de clubwebsite van de Tricolores.



De technisch vaardige aanvaller verbaasde zich over de intensiteit van de trainingen tijdens zijn stage. "Voordat ik naar Nederland kwam heb ik mensen wel eens horen zeggen dat in Nederland niet zo hard getraind wordt, maar daar is hier absoluut niets van te merken. Met deze trainers en spelers werken we erg hard aan onze speelstijl en fitheid. Dat bevalt me erg goed."



Tot dusver speelde de tweebenige Azzaoui vooral op links in de voorhoede. "Maar als het moet kan ik ook op rechts uit de voeten. Bij de jeugdteams van België stond ik meestal op rechts. Ik kan zowel binnendoor als buitenom iemand passeren en schieten of voorzetten geven."



Azzaoui, die rugnummer 38 in Tilburg krijgt, kwam eerder al uit voor jeugdteams van RSC Anderlecht, Tottenham Hotspur en Belgische nationale elftallen.





