'Geweldige transfer voor oud-PSV'er Lestienne'

De voorbije twee jaar was Maxime Lestienne wat uit beeld verdwenen. Bij PSV deemsterde hij na een sterke start weg door het overlijden van zijn beide ouders, waarna hij vorig seizoen zijn heil ging zoeken in Rusland. Bij Rubin Kazan was Lestienne ook vooral bankzitter, maar desondanks zou hij een knappe transfer kunnen maken.



Volgens Spaanse media gaat Lestienne volgend seizoen immers aan de slag in de Primera Division. Hij zou verhuurd worden aan Las Palmas, dat vorig seizoen op de veertiende plaats eindigde. Daar zou hij aan de zijde spelen van onder andere Kevin-Prince Boateng en Vitolo.



Vorige zomer legde Rubin nog 10 miljoen euro op tafel om Lestienne definitief over te nemen van Al Arabi, maar hij raakte in Rusland voorlopig niet verder dan vier goals in veertien wedstrijden. Bij Las Palmas moet de 25-jarige flankaanvaller zich weer in de kijker spelen, zodat Rubin hem volgend jaar kan verkopen.





Las Palmas are interested in signing Rubin Kazan forward Maxime Lestienne on loan. [NieuwsBlad] pic.twitter.com/wHuBDw8BkA — LaLigaNews (@LaLigaSntndr) 1 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.