'Özil zorgt voor oorlog met SENSATIONELE transfer'

De nakende transfer van Neymar betekent sportief wel een grote aderlating voor FC Barcelona, financieel gezien is het natuurlijk een enorme opsteker. Er wordt dan ook verwacht dat de Catalanen zelf nog flink zullen toeslaan op de transfermarkt. Eén van de topdoelwitten is de Braziliaan Philippe Coutinho van Liverpool FC.



Maar de Reds willen hun spelmaker absoluut behouden en zouden zelfs tot twee keer toe een monsteraanbieding hebben geweigerd. Daarom zoekt Barça ook naar alternatieven. Volgens het Spaanse Don Balon is niemand minder dan Mesut Özil daar één van.



De Duitse international speelt momenteel voor Arsenal FC, maar Barcelona zou overtuigd zijn dat een bod van 60 miljoen euro moet volstaan om de Gunners te overtuigen. De Londense topclub betaalde destijds net geen 50 miljoen euro om Özil over te nemen van Real Madrid. Bij laatstgenoemde zal men natuurlijk woedend reageren als de Duitser, die er door de fans nog zo geliefd was, nu kiest voor een transfer naar de Catalaanse rivaal..





Barcelona ready to make a £53m bid for Ozil pic.twitter.com/mR0ghgnSmB — football news (@fifaboss912) 1 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.