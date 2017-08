Officeel: Ajax haalt transfervrije Lamprou in huis

Ajax is definitief een hereniging aangegaan met Kostas Lamprou. De Amsterdammers maken op de clubwebsite bekend dat er een verbintenis is getekend tot de zomer van volgend jaar.



Lamprou kwam in de periode 2005-2006 al uit voor de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 kwam hij terecht bij aartsrivaal Feyenoord, dat hem verhuurde aan Excelsior en Willem II. De Griekse doelman maakte in 2015 de permanente overgang naar de Tilburgers.



In Brabant ontwikkelde Lamprou zich ondanks verschillende flaters tot een gewaardeerde doelman. Willem II wilde hem dan ook behouden, maar beide partijen konden het niet eens worden. Na verschillende geruchten kiest hij nu dus voor een rol als derde doelman van Ajax.