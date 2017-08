PSV-talent bescheiden: "Hoop dat het niet nodig is"

Sam Lammers wil dit seizoen definitief doorbreken bij PSV. Een heldenrol tegen NK Osijek in de voorronde van de Europa League zou hem goed uitkomen, maar de spits hoopt zelf op een vloeiende avond voor zijn ploeg.



Lammers weet dat het noodscenario mogelijk is na de 0-1 nederlaag tegen NK Osijek. "We moeten de Europa League halen. Dus dan gaan we natuurlijk forceren", vertelt de jongeling aan Omroep Brabant. "Ik hoop dat het niet nodig is en dat we al eerder een paar doelpunten maken, maar als het nodig is dan sta ik er. Maar nogmaals, ik hoop dat we het eerder afmaken."



De PSV'er weerspreekt dat de thuisnederlaag de sfeer in de groep heeft veranderd. "Deze wedstrijd is belangrijk voor de rest van het seizoen. Er ligt wel enige druk op. De sfeer in de groep is gewoon hetzelfde gebleven, maar je merkt dat de buitenwereld er anders tegenaan kijkt."