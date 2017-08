Ronaldo is na rechtszaak klaar met vakantiemodus

Cristiano Ronaldo is begonnen aan het nieuwe seizoen. De steraanvaller van Real Madrid had zich eigenlijk pas op zaterdag weer moeten melden, maar de Portugees traint nu alweer mee.



Ronaldo was deze zomer met de nationale ploeg actief op de Confederations Cup en werd aan het einde daarvan vader van een tweeling. De steraanvaller kreeg van zijn club daarom voldoende tijd om te genieten van zijn zomer, maar Marca meldt dat hij nu alweer aan de voorbereiding is begonnen.



Real Madrid gaat in augustus direct op prijzenjacht. Aanvankelijk leek Ronaldo zich te richten op het eerste Supercup-duel met FC Barcelona op zondag 13 augustus, maar mogelijk is hij volgende week dinsdag al inzetbaar voor de clash met zijn oude liefde Manchester United om de Europese Supercup.



Overigens stond Ronaldo maandag nog voor de rechtbank wegens vermeende belastingontduiking.