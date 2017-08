Van Geel reageert: "Dat waarderen we zeer"

Lucas Woudenberg verkast definitief naar sc Heerenveen. Aanvankelijk wilde Feyenoord hem niet verkopen, maar dinsdagmiddag werd de linksback (23) dan toch voor twee jaar plus een optiejaar gecontracteerd door de Friezen.



Technisch directeur Martin van Geel gunt Woudenberg zijn transfer naar sc Heerenveen. "Hoewel Lucas niet altijd een vaste waarde is geweest, heeft hij zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor Feyenoord. Dat waarderen we zeer."



"Lucas heeft nu de leeftijd waarop hij aan spelen moet en wil toekomen, een vertrek was voor hem de beste oplossing. We wensen hem het allerbeste bij Heerenveen", aldus Van Geel. Woudenberg kwam op zijn tiende binnen bij Feyenoord, waar hij in 2014 in de hoofdmacht debuteerde. Ook werd hij nog even uitgeleend aan NEC.