'AtlÃ©tico geeft BarÃ§a antwoord over Griezmann'

Neymar vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro en vervolgens heeft FC Barcelona een vervanger nodig. Wat dat betreft komen er heel wat namen voorbij, maar naar verluidt willen de Catalanen het liefste aan de slag gaan met de Franse ster Antoine Griezmann van Atlético Madrid.



De Madrilenen hebben Barcelona nu van een antwoord voorzien, aldus het dagblad Sport. Coach Diego Simeone is pertinent niet van plan om te onderhandelen over een verkoop van zijn aanvaller. Willen de beleidsbepalers van Barça daadwerkelijk zakendoen en Griezmann naar het Camp Nou halen, dan dienen zijn te voldoen aan de transferclausule in het contract van de Fransman: 200 miljoen euro.



Barcelona krijgt het hoogstwaarschijnlijk heel erg zwaar te verduren op de transfermarkt. Iedereen weet wat Neymar precies oplevert, 222 miljoen euro dus, en zal willen meedelen in deze verdiensten. Spelers als Eden Hazard van Chelsea en Paulo Dybala van Juventus zullen hoogstwaarschijnlijk niet veel goedkoper zijn dan Neymar ...