'Geen club die meer kans maakt op de Champions League'

De technisch begaafde vleugelspits Diego Costa stond in het afgelopen seizoen nog betrekkelijk vaak op het veld bij Bayern München, maar speelt na de zomer op huurbasis voor het Italiaanse Juventus. En de international van Brazilië zet hoog in bij zijn nieuwe club: hij wil de Champions League winnen.



In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Costa: "In Europa is er geen ander team met een grotere wens of een grotere kans om de Champions League te winnen. Ik ben naar Juventus gegaan, omdat deze club in de afgelopen drie jaar twee keer in de finale van de Champions League stond. Deze club wil nog meer. Ik wil deel uitmaken van de geschiedenis van Juventus. Met het WK in het vooruitzicht, had ik geen beter gezelschap uit kunnen zoeken. Ik wil hier alles winnen, inclusief de Champions League."



Over zijn keuze voor Juve vertelt hij verder: "Ik wilde kennismaken met een ander soort voetbal. Massimiliano Allegri is een trainer die graag het woord voert. Hij kent mijn potentieel en ik voel het vertrouwen van hem. Carlo Ancelotti had tussen de interlands en mijn blessures weinig tijd om echt met me om te gaan. Het was niet zoals met Guardiola, maar ik had wel een goede relatie met Ancelotti. We zijn vrienden."