Opnieuw Europese maatregelen bij Feyenoord: vak leeg

Feyenoord werd in het afgelopen seizoen al getroffen door maatregelen bij Europese wedstrijden en dat duurt ook na de zomer voort. De Rotterdammers spelen in de Champions League en dat moet een groot feest worden voor de supporters, maar er wordt dus wel het een en ander veranderd in De Kuip.



Via de officiële website maakt de club bekend: "Feyenoord hangt nog altijd een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek boven het hoofd. Daarnaast wordt Feyenoord vanwege voorvallen uit het verleden door de UEFA gezien als recidivist en neemt bij nieuwe voorvallen de kans op een zware sanctie toe. Daarom is de club genoodzaakt om rondom de Champions League-wedstrijden maatregelen te nemen, net als tijdens de Europa League-duels vorig seizoen."



Wat houdt dit dan precies in? "Voor de parterrevakken W, X en Y zullen opnieuw netten worden gehangen. Wel mogen dit seizoen supporters plaatsnemen op de vakken W, X en Y. Seizoenkaarthouders op deze vakken kunnen dus hun eigen plek terugkopen voor de groepsfase van de Champions League. Voor vak Z worden geen netten gehangen, maar dit vak zal leeg blijven."