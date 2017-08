'Feyenoord heeft een echt boegbeeld nodig'

Het ziet er niet meer naar uit dat Robin van Persie de overstap maakt van Fenerbahçe naar zijn oude liefde Feyenoord. De Turken willen de Nederlandse spits helemaal niet kwijt en dat betekent slecht nieuws voor de Rotterdammers, die vermoedelijk nog een seizoen zullen moeten wachten op de terugkeer van de Oranje-topscorer aller tijden.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat het op meerdere fronten jammer is dat Van Persie vermoedelijk niet meer komt. Feyenoord zou namelijk behoefte hebben aan een echt boegbeeld. "Feyenoord snakt naar de komst van Robin van Persie, met wie nu al maanden contact is over een rentree in de Kuip, maar die - vooral vanwege zijn salaris - niet weg lijkt te komen bij het Turkse Fenerbahçe."



De krant gaat verder: "De voormalige aanvoerder van het Nederlands elftal zou bij uitstek een voortrekkersrol kunnen vervullen in het jonge elftal van de landskampioen, dat in de Champions League een boegbeeld nodig heeft met internationale allure. Althans, wat de Feyenoorders zelf betreft. Veelzeggend zijn de opmerkingen van St. Juste, Haps en El Ahmadi, die openlijk de wens uitspreken dat Van Persie terugkeert op de plek waar hij groot werd."