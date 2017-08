'Ronaldo riskeert 15 jaar celstraf en een megaboete'

Superster Cristiano Ronaldo van Real Madrid heeft ten overstaan van de rechter in de Spaanse hoofdstad ontkend dat hij voor 14,7 miljoen euro aan inkomstenbelasting ontdoken heeft. Blijft hij dat doen, dan heeft dag mogelijk grote gevolgen. Het medium Cadena COPE schrijft dat Ronaldo misschien wel héél zwaar bestraft wordt.



De international en held van Portugal riskeert namelijk een celstraf van maar liefst 15 jaar en daarbovenop een boete van 75 miljoen euro. Ronaldo vertelde aan de rechter dat hij 'alleen maar terechtstaat omdat hij Cristiano Ronaldo heet' en dat brengt bepaald geen schot in de zaak. Naar verluidt kan de aanvaller wel akkoord gaan met een zogenaamd 'pact'.



In dat geval krijgt hij minder dan 2 jaar celstraf opgelegd en in Spanje betekent dat dat je niet daadwerkelijk naar het gevang vervoerd wordt, zoals we eerder zagen bij onder meer Javier Mascherano en Lionel Messi. Ook zou Ronaldo in dat geval een boete van 28 miljoen euro moeten betalen, maar een belangrijke voorwaarde is dus wel dat hij schuld bekent.