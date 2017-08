'Onder één voorwaarde droomtransfer voor El Ghazi'

De Nederlandse buitenspeler Anwar El Ghazi vertrok een half jaartje geleden van Ajax naar Lille OSC, maar kan nu mogelijk al weer een droomtransfer maken. AC Milan is namelijk geïnteresseerd in de vleugelspits en dat heeft alles te maken met zijn zaakwaarnemer, de Portugees Jorge Mendes.



El Ghazi voelt zich naar verluidt niet meer op zijn plek in de Franse Ligue 1 en wil al weer vertrekken bij zijn kersverse werkgever. Mendes heeft de naam van de flankspeler aangedragen bij de beleidsbepalers van Milan, die wel oren hebben naar een samenwerking. De komst van El Ghazi is echter géén prioriteit voor de Rossoneri, maar ze willen het Mendes wel naar de zin maken.



Daarom weet Calciomercato dat Milan El Ghazi zal overnemen als Mendes een van zijn andere cliënten naar het San Siro-stadion in de Italiaanse modestad brengt. Het gaat om middenvelder Renato Sanches. Milan is natuurlijk overgenomen door vermogende Chinezen, waardoor de Italianen behoorlijk wat te besteden hebben, maar desondanks kan er maar geen akkoord worden bereikt met Bayern München. Wat dat betreft zien de Rossoneri dus een schone taak voor Mendes, die dan ook El Ghazi, die overigens 10 miljoen euro kost, onder kan brengen in de Serie A.