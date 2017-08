'Barça schrikt tijdens Griezmann-onderhandelingen'

De megatransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain wordt hoogstwaarschijnlijk op dinsdag of woensdag al aangekondigd. FC Barcelona verdient 222 miljoen euro aan de aanvaller, maar moet meteen op zoek naar een vervanger. Antoine Griezmann staat naar verluidt boven aan het verlanglijstje van de Catalanen.



Dat is in ieder geval wat het medium Sport schrijft op dinsdagmorgen. Technisch directeur Robert Fernandez zou reeds contact op hebben genomen met de technische leiding van Atlético Madrid, maar is nogal geschrokken van de nieuwe transferclausule in het contract van Griezmann. De Fransman ondertekende onlangs een nieuw contract in de Spaanse hoofdstad en is nu op te halen voor 200 miljoen euro. Eerder was dit nog 100 miljoen euro ...



Barça is nog steeds geïnteresseerd in een samenwerking met Griezmann, maar zou niet willen voldoen aan deze transfersom. Dat zou echter weer betekenen dat de Catalanen er zelf uit moeten komen met de Madrilenen en het lijkt bijzonder sterk dat dit gebeurt. Coach Diego Simeone zal in ieder geval wijzen naar zaken als het Neymar-transferbedrag en de vraagprijs van AS Monaco voor Kylian Mbappé (200 miljoen euro).