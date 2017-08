Fransen spreken van 'zielige' actie van FC Barcelona

Het is inmiddels wel de verwachting dat Neymar voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekt. FC Barcelona boert goed bij de verkoop van de Braziliaan, maar blijft desondanks zeer teleurgesteld achter. De Catalanen nemen nu de strijdbijl op tegen de steenrijke Parijzenaars.



Volgens het medium L'Équipe heeft Barça contact opgenomen met vrijwel alle Europese topclubs. De Catalanen zijn van mening dat Paris Saint-Germain slecht bezig is op de transfermarkt en laken de gekte die wederom ontstaan is tijdens de zomerwindow. In Catalonië vinden de beleidsbepalers dat alle Europese grootmachten samen moeten werken om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie nooit meer kan voorkomen.



Het bovenstaande dagblad rept van een 'zielige' actie van een club die zelf de fout in is gegaan. Barcelona heeft de transferclausule van Neymar immers zelf bepaald op 222 miljoen euro en dat bedrag wordt nu overgemaakt door de Ligue 1-club. Desondanks kunnen de Catalanen rekenen op de steun van in ieder geval twee topploegen: het Duitse Bayern München en het Italiaanse Juventus. Mogelijk trekken deze clubs gezamenlijk naar de UEFA en FIFA.