Groot eerbetoon aan Nouri bij duel Ajax met Nice

Ajax speelt op woensdagavond zijn eerste grote thuiswedstrijd van dit voetbalseizoen. De Amsterdammers nemen het op tegen OGC Nice, maar dit duel zal vooral in het teken staan van de kleine middenvelder Abdelhak Nouri, die in het AMC ligt. De supporters van de Eredivisie-topclub pakken uit.



De Telegraaf schrijft: "Rond het thuisduel met OGC Nice houden de fans van Ajax morgen in samenwerking met de club een eerbetoon aan Appie Nouri. De speler van Ajax heeft ernstige en blijvende hersenschade. Aan de Noord- en Zuidzijde van de ArenA – de Bijlmer/ArenA- en de Strandvlietkant – worden grote doeken met een afbeelding van de middenvelder gehangen en op de grote schermen in het stadion wordt een clip van Ajax TV met beelden van Nouri getoond."



De krant gaat verder: "Tijdens de warming-up houden de supporters een sfeeractie. Er is bewust voor gekozen om dat vóór de wedstrijd te doen om de spelers tijdens het belangrijke duel in de voorronde van de Champions League niet te veel af te leiden. De verwachting is wel dat er in de 34e minuut wordt geapplaudisseerd voor het Ajax-talent, dat altijd met nummer 34 speelde."