'Engelengeduld ADO tevergeefs: sterkhouder naar Turkije'

ADO Den Haag dreigt naast Wilfried Kanon te grijpen. De Eredivisie-club had nog altijd hoop op een langer verblijf, maar Turkse media claimen een transfer naar het Turkse Konyaspor.



De Ivoriaan ontwikkelde zich in Den Haag tot een gewaardeerde pion. Beide partijen zien daarom wel heil in een nieuw contract, maar de financiële obstakels maakten het vooralsnog onmogelijk om de transfer af te ronden. De 24-jarige verdediger trainde in tussentijd nog wel gewoon mee.



ADO Den Haag lijkt de strijd nu te moeten staken, want Kanon zou hebben gekozen voor een transfer naar Konyaspor. Voor trainer Alfons Groenendijk en consorten is dat een fikse streep door de rekening.





