'Barça en Neymar senior lijnrecht tegenover elkaar'

FC Barcelona is niet van plan om het kamp Neymar tegemoet te komen bij een vertrek naar Paris Saint-Germain. Een kostenpost van 26 miljoen euro geldt als obstakel, zo meldt Marca.



Bij de eerdere contractverlenging van Neymar kwamen beide partijen een bedrag van 26 miljoen euro overeen als beloning voor diens vader. FC Barcelona wil dit bedrag echter niet meer ophoesten als de aanvaller voor 222 miljoen euro naar PSG vertrekt.



Barça zou bij betaling op een totaalbedrag van 66 miljoen voor senior en dat acht de leiding onwenselijk als Neymar toch vertrekt. Die houding is stelliger omdat de Franse topclub ongetwijfeld ook een riant bedrag overmaakt aan zowel speler als diens management. Zo is er sprake van een tekenbonus van veertig miljoen euro.



Neymar senior zou de afgesproken miljoenen alsnog willen opeisen. Hij is ook de zaakwaarnemer.