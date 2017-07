'Southampton wil landgenoot als opvolger Van Dijk'

Southampton weigert Virgil van Dijk op dit moment te laten gaan, maar gezien zijn economische waarde is de kans op een vertrek groot. 'The Saints' hebben zelfs al een beoogde opvolger op het oog: Wesley Hoedt van SS Lazio.



Van Dijk hoopt deze zomer over te stappen naar een topclub en die kans probeert hij te forceren. Southampton weigert op dit moment niet mee, maar gaat in gesprek met de Oranje-international in de hoop een oplossing te vinden. Daarbij houdt men ook rekening met een vertrek.



Liverpool was al eerder concreet in de race voor Van Dijk, maar 'The Reds' haakten af na protest van Southampton. Mogelijk volgt er deze zomer een nieuwe poging. Mocht de verdediger inderdaad voor een transfer kiezen, dan is Hoedt de beoogde opvolger.



Southampton zou ruim dertien miljoen euro willen bieden, zo weet The Daily Mail.