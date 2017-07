Lyon-preses vreest 'gevaarlijke bubbel' van concurrentie

Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon kijkt met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen rond Neymar. De Braziliaanse aanvaller van FC Barcelona kan in zijn optiek de Ligue 1 versterken, maar de keerzijde is hem ook bekend.



"Ik wil niet overkomen als iemand die uitstekende transfers als Neymar aanvalt, want hij kan de Ligue 1 beter in beeld brengen en dat kan ons meer tv-gelden opleveren. Echter, die boost qua aandacht compenseert ons verlies niet door de afwezigheid in de Champions League", zo opent Aulas tegenover L'Equipe.



"Als PSG via disproportionele wegen doorgaat en Monaco de ontwikkeling ook doortrekt, dan is het voor andere clubs onmogelijk om dezelfde inkomstenbronnen aan te wenden. Het doet pijn voor iedereen die keihard werkt. Maar het is bovendien ook nog een gevaarlijke bubbel", aldus Aulas.